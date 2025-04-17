Боец ВС России в первом бою в одиночку уничтожил 6 военных ВСУ и занял опорник

Военнослужащий 1009-го полка армии России с позывным Север в первом бою в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ, занял опорник и удерживал его полтора месяца.

Как стало известно RT, мужчина с Камчатки отправился в зону СВО в начале 2025 года и сразу попал на Волчанское направление, где шли тяжёлые сражения.

«В мирной жизни у меня не было военных навыков, всему научился в период подготовки, и в полку командиры, сослуживцы тоже подсказывали», — рассказывает солдат.

Мужчина не скрывает: идти на первое боевое задание было страшно. Но он справился и даже смог проявить себя.

«22 февраля он отправился на закреп, подошёл к опорнику противника и подорвал там танковую мину возле подвала, где было два украинских боевика. Он занял подвал и удерживал этот опорник до 5 апреля», — так о подвиге Севера вспоминает его командир.

Вокруг военного было много вражеских позиций. Но он всё равно ходил и уничтожал их. За полтора месяца боец взорвал три танковые мины и уничтожил шесть человек.

«Кормили его с коптеров, скидывали воду, еду. Солдат проявлял разумную инициативу, не тупил, слушал команды командиров, поэтому выжил», — говорят сослуживцы.

Север был представлен к ордену Мужества.

После победы в спецоперации Север планирует продлить контракт с ВС России.

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