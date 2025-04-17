Немецкий концерн собрался резко увеличить выпуск снарядов на Украине

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall достроит завод по выпуску снарядов на Украине в 2026 году, при этом планы по его мощности с момента старта проекта существенно возросли. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил глава компании Армин Паппергер.

Изначально предполагалось, что украинское предприятие сможет выпускать до 150 тысяч снарядов в год. Новые цифры Паппергер не указал, но сообщил, что расширение завода в Унтерлюсе (земля Нижняя Саксония) позволит нарастить производство с нынешних 200 тысяч до 350 тысяч снарядов.

По словам главы Rheinmetall, он скептически относится к надеждам, связанным с планами по поставкам на Украину крылатых ракет Taurus, потому что это вряд ли сможет переломить ситуацию, к тому же Киев уже обладает аналогами таких вооружений.

«Изменением к лучшему являются классические артиллерийские боеприпасы. Это единственный способ, с помощью которого Украина может держать русских на расстоянии», — подчеркнул он.

Ранее Паппергер говорил о планах по увеличению производства пороха более чем на 50 процентов к 2028 году, но в то же время отмечал, что такого объема будет недостаточно для удовлетворения спроса. В прошлом он неоднократно обвинял европейских лидеров в недостаточном расходе на оборону в последние годы, что и привело к проблемам с безопасностью.