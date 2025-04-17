Россия разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink. Об этом пишет издание Forbes.

В материале приводятся слова директора по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктории Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль». Она якобы уже использовалась для того, чтобы взорвать советский космический аппарат на низкой околоземной орбите, и теоретически может также врезаться в любой из 7000 спутников компании SpaceX, считает эксперт.

По словам Самсон, Россия может рассматривать возможность оснастить такую ракету ядерными боеголовками.

«В радиус действия «Нудоля» попадают все космические аппараты — от Международной космической станции до спутников SpaceX Starlink, передающих широкополосную связь украинцам, и космических аппаратов Planet Labs, создающих потрясающие фотографии высокого разрешения, на которых запечатлено движение российских танков и ракетных бригад», — говорится в тексте.

Путин рассказал о грандиозных планах сотрудничества с Китаем в космосе

До этогогенеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил, что Российская Федерация якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе и может применить его против космических спутников западных стран.