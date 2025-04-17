Миротворцы стран НАТО вряд ли появятся на территории Украины, поскольку президент России Владимир Путин не даст на это согласия, а у военного блока не хватит достаточного количества сил и ресурсов на развертывание. Об этом пишет газета The Hill.

В материале отмечается, что Владимир Путин не согласится на размещение сил НАТО на Украине, поскольку это прямо противоречит безопасности России, а продвижение военного блока было одной из причин начала СВО. Кроме того, говорится в тексте, даже если Путин и согласится, то у НАТО вряд ли сможет предоставить 30 тысяч миротворцев в ближайшее будущее в дополнение к тем силам, что «сдерживают Россию» на границах блока.

«Хотя НАТО может быть наиболее организованной и опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, по причинам, описанным выше, это невыполнимое решение», — пишет The Hill.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.