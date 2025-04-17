Соединения 425-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» трижды штурмовали Воздвиженку в Донецкой народной республике (ДНР), но понесли существенные потери и были вынуждены отступить. Об этом рассказал командир штурмового российского взвода с позывным Саб, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные заезжали на бронемашине «Брэдли» и начинали зачищать российские позиции. Он добавил, что в последний раз ВСУ ездили в Воздвиженку, попытались закрепиться, но у них ничего не получилось. Они заезжали, но их выбили силами личного состава российских войск и дронами, рассказал военный.

Он заключил, что ВСУ при этом понесли существенные потери, после чего отступили.

Ранее российский дрон уговорил солдат ВСУ сдаться в плен в ДНР. Вооруженные силы России отработали артиллерией и дронами по позиции украинских солдат, после этого при помощи беспилотника было организовано звуковещание, по которому украинских военных призвали сложить оружие.