Стало известно о возможной провокации ВСУ в Белгородской области за счет новых резервов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти на новую провокацию в Белгородской области, так как фиксируется переброска ими новых резервов в границе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Попыток прорыва государственной границы на направлении Демидовки не зафиксировано. Предполагается, что враг может пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов», — говорится в сообщении.

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По информации канала, в первой половине 16 апреля ВСУ пытались просочиться в направлении Поповки. Большую часть живой силы уничтожили российские военнослужащие, несколько бойцов ВСУ смогли сбежать в приграничные лесополосы Сумской области.

Ранее сообщалось о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область. Бои у границы региона продолжаются с 18 марта, там введен режим ЧС и контреррористической операции.