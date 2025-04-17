Военный эксперт назвал возможные цели для удара «Орешником»

Новой целью для удара российским ракетным комплексом «Орешник» может стать Бескидский тоннель, который проходит через Украину, Словакию, Венгрию и Италию, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом пишет News.ru.

По его словам, российские войска давно не атаковали железнодорожную инфраструктуру.

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«Полагаю, что целями для нового удара "Орешником" по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также железнодорожная инфраструктура», — подчеркнул специалист.

Он назвал возможные цели для удара возмездия: это горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.

Ранее политолог Александр Шпунт заявил, что ракеты системы «Орешник» могут накрыть все западное побережье США в считаные минуты, если будут размещены в районе Чукотки.