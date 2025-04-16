Рожин: По Изюму нанесли самый массированный удар с начала СВО

Военный блогер Борис Рожин сообщает в своем Телеграм-канале о самом массированном ударе ВС России по Изюму в Харьковской области с начала СВО.

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По данным местных мониторинговых каналов, города атаковали минимум десять дронов "Герань" и около десяти ракет, предположительно, комплекса "Искандер". Налет продолжается.

Напомним, ранее очевидцы сняли, как в Днепропетровской области по металлургическому заводу ударили 12 дронов "Герань-2". На предприятии сильный пожар.