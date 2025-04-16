В Раде призвали ждать женскую мобилизацию на Украине

Киев может объявить мобилизацию женщин и детей. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Ранее парламент Украины продлил всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней до 6 августа.

«Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — уже чуть легче станет. А когда детей подтянут — вообще заживем!» — прокомментировал это Дубинский.

Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. С тех пор его продлевают каждые 90 дней. Во время его действия и в соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом в последнее время силовики и военные стали активно практиковать облавы на призывников, зачастую применяя насилие.