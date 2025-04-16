Сенатор предупредила о рисках торговой политики Трампа

Сенатор от партии Демократов Джинн Шехин выразила обеспокоенность тем, какое влияние торговые пошлины Трампа оказывают на обороноспособность США. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Шехин в социальных сетях, она уже изложила свои опасения в письме на имя главы Пентагона Пита Хегсета. По ее словам, пошлины Трампа могут подорвать обороноспособность США. При этом Шехин также добавила, что беспокойство вызывают не только пошлины — о рисках в сфере обороны еще в прошлом году заявили в управлении конгресса США по бюджету.

«Торговая война администрации Трампа окажет серьезное, пагубное влияние на нашу военную готовность и оборонную цепочку поставок. Я пишу министру Хегсету, чтобы получить ответы о том, как министерство обороны решает эту проблему», — заявила она.

Ранее в Белом доме заявили, что пошлины на товары из Китая могут вырасти до 245%.