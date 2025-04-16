Сенатор предупредила о рисках торговой политики Трампа

Андрей Дуванов

Сенатор от партии Демократов Джинн Шехин выразила обеспокоенность тем, какое влияние торговые пошлины Трампа оказывают на обороноспособность США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор предупредила о рисках торговой политики Трампа
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Как заявила Шехин в социальных сетях, она уже изложила свои опасения в письме на имя главы Пентагона Пита Хегсета. По ее словам, пошлины Трампа могут подорвать обороноспособность США. При этом Шехин также добавила, что беспокойство вызывают не только пошлины — о рисках в сфере обороны еще в прошлом году заявили в управлении конгресса США по бюджету.

«Торговая война администрации Трампа окажет серьезное, пагубное влияние на нашу военную готовность и оборонную цепочку поставок. Я пишу министру Хегсету, чтобы получить ответы о том, как министерство обороны решает эту проблему», — заявила она.

Ранее в Белом доме заявили, что пошлины на товары из Китая могут вырасти до 245%.

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