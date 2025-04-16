Стало известно о судьбе финского наемника, воевавшего за ВСУ

20-летний гражданин Финляндии воевал за ВСУ, ему не удалось выжить. Об этом aif.ru рассказал финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

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По словам журналиста, власти и родственники наемника не афишируют данную информацию.

Наемник из города Турку стал одним из более чем двух десятков финских граждан, которые не выжили, воюя на стороне Украины. Хейсканен отметил, что ранее правительство Финляндии публично не скрывало такие данные, но сейчас ситуация изменилась: «Ни семья, ни окружение не хотят огласки».

«Финляндия — небольшая страна. Все, кто отправился воевать, будут идентифицированы, а их действия — расследованы», — подчеркнул военкор.

В феврале сообщалось, что на стороне ВСУ в рядах батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) оказался наемник из Финляндии, который до этого служил в армии своей страны.

До этого в МИД Финляндии сообщили, что страна не станет помогать раненным на Украине наемникам-согражданам ни в лечении, ни в эвакуации.