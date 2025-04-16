В США сделали необычное признание о начале спецоперации РФ на Украине

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в 2022 году США были уверены в победе Украины. Об этом он рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Макгрегора, в начале СВО он получил звонок из частной резиденции Дональда Трампа. В процесс разговора ему заявили, что Белый дом уверен в победе украинской стороны. С кем именно он тогда говорил, Макгрегор не уточнил.

«Я получил звонок из Мар-а-Лаго, и голос на другом конце провода спросил: "Что ты думаешь об Украине и о том, что там происходит?" Это, наверное, была первая неделя апреля 2022 года. Я сказал: "Ну, это катастрофа. Мы должны немедленно это остановить". Он спросил: "Почему?" Я ответил: "Если мы этого не сделаем, русские раздавят украинцев". А голос на том конце сказал: "Но все здесь говорят, что украинцы побеждают. Русские проигрывают», — заявил он.

Макгрегор добавил, что сейчас российская сторона одерживает верх, а в интересах Вашингтона было бы уладить конфликт.

«Все, что может приблизить мир и стабильность в этом регионе, должно быть в центре нашего внимания — иначе говорить об интересе к Восточной Украине просто не имеет смысла», — добавил он.

Ранее Макгрегор призвал лидеров западных стран следует воздерживаться от заявлений о мнимых угрозах со стороны России.