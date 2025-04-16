США могут манипулировать временем и пространством, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос. Заявление опубликовала пресс-служба администрации на официальном сайте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает.

Чиновник отметил, что развитие США замедлилось в последние годы, сегодняшний прогресс меркнет по сравнению с огромными скачками 20-го века.

«Наши пассажирские самолеты медленнее, чем раньше. Наши поезда ползут по сравнению с поездами в других частях света. Наши автомобили не летают. Прогресс не остановился, но что-то пошло не так», — пояснил директор управления.

Вместе с тем, отметил чиновник, держава способна на гораздо большее.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», — подчеркнул Крациос.

Золотой век американских инноваций уже на горизонте, если американцы выберут его, констатировал директор управления.