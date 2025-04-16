В результате атак дронов ВСУ сгорели 18 домов в российском регионе
В Брянской области из-за атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорели 18 домов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, за последние сутки украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новый Ропск, Хоромное, Любечане, Зерново и Сопычи.
«В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра», — пояснил чиновник.