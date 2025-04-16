Пентагон уклонился от ответа на вопрос о выводе войск с базы в Сирии

США регулярно перераспределяют силы на Ближнем Востоке в зависимости от потребностей, отметили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщила, что США приступили к выводу подразделений с военной базы, расположенной близ крупнейшего месторождения газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Базу, по данным журналистов, покинули в общей сложности 270 единиц техники. В частности, в составе колонн были тягачи, на которых предположительно находились танки и БТР.

Журналисты попросили представителя ведомства прокомментировать публикации в арабской прессе о выводе войск.

«Министерство обороны регулярно перераспределяет силы в зависимости от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств», — пояснили в Пентагоне.

В ведомстве подчеркнули, что эти передислокации демонстрируют «гибкий характер глобальной оборонной политики» Вашингтона и способность США к развертыванию по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы безопасности.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии на 2 тыс. человек.