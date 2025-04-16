Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину на российской АЗС

В Рыльске Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на машину на территории автозаправочной-станции (АЗС). Об этом сообщил временно испепеляющий обязанности губернатора приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

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По его словам, в результате атаки гражданский автомобиль полностью сгорел, однако пострадавших нет.

К посту приложено видео с последствиями сброса взрывчатки. На кадрах видно, как сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, буксируют уничтоженную машину в сторону от места происшествия. Следы пожара заметны непосредственно вблизи топливораздаточных колонок.