Посол РФ оценил возможное решение Германии поставить ракеты Taurus Украине

Возможное решение Берлина о поставках немецких дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины обозначат новое качество отношений России и Германии. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

«Это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией, потому что украинские солдаты, насколько известно, это признают даже иностранные военные эксперты, не могут управлять этим дальнобойным оружием», — заявил собеседник агентства.

Также Нечаев назвал недальновидным шагом гипотетическую поставку ракет ВСУ, поскольку это не приведет ни к каким изменениям на поле боя, но может только затянуть конфликт и приведет к дальнейшим страданиям.

Дипломат указал и на то, что у ракет могут стоять немецкие солдаты или офицеры, и если это так, то это действительно будет новое качество в отношениях и оно будет «совершенно неблагоприятное».

В ЕС отреагировали на планы поставить ракеты Taurus на Украину

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.