В Днепропетровске прозвучали десятки взрывов

В Днепропетровске прозвучало более 10 взрывов за 15 минут, также известно о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

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После взрывов в городе заметили столбы дыма, также на стоянке автомобилей произошел пожар.

Ранее российские военные атаковали украинские военные объекты в родном городе президента страны Владимира Зеленского Кривом Роге. Где именно были расположены объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сколько их было, не уточняется. Подробности об их повреждениях тоже отсутствуют.