США выведут сотни солдат из Сирии

Соединенные Штаты планируют сократить воинский контингент в Сирии до 500 человек.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Военные закрывают три из восьми своих небольших оперативных объекта на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2000 до 1400. Это базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и третий, гораздо меньший объект», — говорится в материале.

По словам двух высокопоставленных чиновников, через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения. Также уточняется, что военные рекомендовали оставить в Сирии не менее 500 американских солдат.