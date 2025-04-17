ТАСС: удары ВСУ по энергообъектам пришлись на 15 регионов России

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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, в скольких регионах России энергообъекты подверглись атакам ВСУ
© Министерство обороны РФ

В публикации отмечается, что удары наносились с использованием беспилотников, FPV-дронов и различной артиллерии, например, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

Агентство утверждает, что в результате атак фактически полностью уничтожена газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

В России отреагировали на новые атаки ВСУ на энергообъекты

До этого сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой военнослужащих Вооруженных силы Украины (ВСУ) на энергетический объект в Курске. Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам теракта.

16 апреля Минобороны РФ заявило о шести атаках ВСУ на объекты российской энергетики за сутки. По данным РИА Новости, в период с 18 марта по 14 апреля украинские войска 101 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее российский генерал счел абсурдным возможное продление «энергетического перемирия».

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