Стало известно о ракетном ударе ВС России по родному городу Зеленского

Российские военные атаковали украинские военные объекты в родном городе президента страны Владимира Зеленского Кривом Роге. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники.

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«Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар по объектам противника в Кривом Роге», — говорится в публикации.

Где именно были расположены объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сколько их было, не уточняется. Подробности об их повреждениях тоже отсутствуют.

4 апреля российские войска нанесли удар по ресторану в Кривом Роге. В нем проходило совещание командиров соединений ВСУ с западными инструкторами.