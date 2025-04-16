Дрон снял прилет четырех бомб ФАБ-500 в базу наемников в Херсоне

Появилось видео бомбового удара по ледовому дворцу в Херсоне с другого ракурса. Висевший над левым берегом разведывательный беспилотник ВС РФ зафиксировал попадание в цель четырех планирующих бомб ФАБ-500 и вторичную детонацию на объекте.

Напомним, ВКС России нанесли точечный, но мощный удар по спорткомплексу, где обосновались иностранные наемники.

Подтверждением использования объекта для военных целей служит попавшая в кадр вторичная детонация. Уж явно не клюшки там взорвались.

Для уничтожения базы ВСУ российские летчики использовали бомбы с новой, защищенной от помех системой наведения "Комета". Это третья версия системы, к двум первым украинцы уже приспособились и нашли меры противодействия.

Местные власти, понятно, утверждают, что под удар попал "гражданский объект", но кадры объективного контроля говорят об обратном.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Александр Прокудин приехал к спорткомплексу, чтобы записать видео на фоне развалин, но попал под обстрел.