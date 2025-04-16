33-летний харьковчанин Антон под позывным «Лютик» служит в российском батальоне имени Максима Кривоноса, куда входят бывшие бойцы ВСУ, решившие выступить против политики Киева. До начала СВО Антон работал токарем, был участником местной КВН-команды и не проявлял политической активности.

После получения повестки в мае 2022 года оказался на передовой в качестве инженерного командира. Как вспоминает доброволец, в первые дни конфликта украинские военкоматы были переполнены, но уже вскоре люди начали массово уклоняться от мобилизации. Мотивированных бойцов становилось всё меньше, многие, по его словам, пытались откупиться от боевых заданий.

В ноябре 2023 года, выполняя инженерную задачу, Антон вместе с группой попал в зону российских позиций. После потерь в своей группе и отсутствия поддержки со стороны командования, трое выживших приняли решение сдаться. В плену, по его словам, получили медицинскую помощь и прошли через серию допросов, которые сопровождались гуманным отношением.

Антон утверждает, что до плена ничего не знал о событиях в Донбассе, в частности, о «Аллее ангелов» — мемориале погибшим детям. По его словам, в украинском инфопространстве конфликт преподносился как «российская агрессия», а данные о действиях ВСУ в Донбассе замалчивались.

После плена он вступил в батальон Кривоноса, предварительно пройдя проверку и фильтрацию. Теперь, по его словам, он видит свою Победу в том, чтобы Украина объединилась с Россией и Белоруссией.

Антон также рассказал, что до 2010 года, когда он окончил школу, обучение велось на русском языке, и принуждения к переходу на украинский в быту не испытывал. Однако в последующие годы ситуация изменилась. Он отмечает рост пропаганды и националистических настроений, которые, по его мнению, мешают украинцам увидеть другую точку зрения.

Говоря о будущем, он выразил уверенность, что мир возможен, но для этого потребуется время и переосмысление истории. По его словам Царьграду, доверие к киевским властям, в частности к президенту Зеленскому, среди военных уже утрачено.

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