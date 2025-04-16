Трое военнослужащих 105-й бригады теробороны ВСУ добровольно сдались в плен после обработки дронами: сначала ударными, затем агитационным.

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По приказу командования подразделение заняло позиции в Торецке. Немедленно их блиндаж стала обстреливать артиллерия, танки и минометы, затем на укрытие посыпались FPV-дроны.

"Обстрел был очень жестким", - рассказал пленный Сергей Семипядный.

Когда огонь прекратился, к блиндажу прилетел российский дрон с громкоговорителем. Он рассказал украинцам, что командование их бросило, и единственный шанс для них остаться в живых - немедленно сложить оружие.

Всушники - к тому моменту все трое были ранены, - так и сделали. Они выбрались из блиндажа с поднятыми руками и дрон отвел их к русским позициям. Пленным оказали медицинскую помощь, успокоили и накормили.

Теперь они благодарят солдат ВС РФ за человеческое отношение.