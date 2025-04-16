У Торецка дрон уговорил сдаться подразделение ВСУ
Трое военнослужащих 105-й бригады теробороны ВСУ добровольно сдались в плен после обработки дронами: сначала ударными, затем агитационным.
По приказу командования подразделение заняло позиции в Торецке. Немедленно их блиндаж стала обстреливать артиллерия, танки и минометы, затем на укрытие посыпались FPV-дроны.
"Обстрел был очень жестким", - рассказал пленный Сергей Семипядный.
Когда огонь прекратился, к блиндажу прилетел российский дрон с громкоговорителем. Он рассказал украинцам, что командование их бросило, и единственный шанс для них остаться в живых - немедленно сложить оружие.
Всушники - к тому моменту все трое были ранены, - так и сделали. Они выбрались из блиндажа с поднятыми руками и дрон отвел их к русским позициям. Пленным оказали медицинскую помощь, успокоили и накормили.
Теперь они благодарят солдат ВС РФ за человеческое отношение.