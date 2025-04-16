Страна НАТО направит военных на Украину

Датские военные собираются посетить Украину летом текущего года, чтобы «набраться опыта». Об этом в интервью телеканалу TV 2 заявил главнокомандующий сухопутными силами Дании Петер Бойсен.

«Мы отправим несколько команд, чтобы они увидели собственными глазами, чему научились украинцы. <...> Они едут туда, чтобы набраться опыта», — заявил Бойсен.

По его словам, солдаты не будут участвовать в боевых действиях и разместятся вдали от фронта. Одной из ключевых тем обучения станет применение беспилотников в ходе вооруженного конфликта.

Посол России в Дании Владимир Барбин уже прокомментировал слова Бойсена. Он отметил, что Копенгаген полагает возможным игнорировать, что на территории Украины ведутся боевые действия, и подвергает опасности жизни датских военных.

Дипломат напомнил, что военные объекты, в том числе штабы, центры подготовки и обучения, места расположения военнослужащих и военной техники являются законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.