Украинцы погибли в перестрелке с пограничниками США
Двое граждан Украины и шестеро мексиканцев уничтожены в перестрелке с пограничниками на южной границе США в штате Техас.
Иностранцы проникли в США через пограничную стену и оказали вооруженное сопротивление приехавшим на их задержание пограничникам. Ответным огнем все восемь нарушителей были уничтожены, пишет USA Today.
Один из пограничников тяжело ранен, он в коме.
Названы имена убитых нарушителей границы - среди них граждане Украины Георгий Власенко и Михаил Дичко. Предположительно, они связаны с наркотрафиком из Мексики в США.
Украинское посольство в Вашингтоне выразило озабоченность по поводу инцидента и намерено оказать помощь пострадавшему сотруднику пограничной охраны США.
В начале апреля находящиеся в США украинские беженцы получили письма от Госдепартамента с требованием немедленно покинуть страну. Позже власти сообщили, что письма были разосланы по ошибке.