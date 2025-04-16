Украинцы погибли в перестрелке с пограничниками США

Двое граждан Украины и шестеро мексиканцев уничтожены в перестрелке с пограничниками на южной границе США в штате Техас.

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Иностранцы проникли в США через пограничную стену и оказали вооруженное сопротивление приехавшим на их задержание пограничникам. Ответным огнем все восемь нарушителей были уничтожены, пишет USA Today.

Один из пограничников тяжело ранен, он в коме.

Названы имена убитых нарушителей границы - среди них граждане Украины Георгий Власенко и Михаил Дичко. Предположительно, они связаны с наркотрафиком из Мексики в США.

Украинское посольство в Вашингтоне выразило озабоченность по поводу инцидента и намерено оказать помощь пострадавшему сотруднику пограничной охраны США.

В начале апреля находящиеся в США украинские беженцы получили письма от Госдепартамента с требованием немедленно покинуть страну. Позже власти сообщили, что письма были разосланы по ошибке.