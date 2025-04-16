Государственное Бюро Расследований Украины накрыло в Киеве крупный склад с оружием. По данным телеграм-каналов, схрон принадлежал сотруднику силовых структур Незалежной, а также его отцу.

Оружие удалось обнаружить в гараже в Деснянском районе столицы. Его масштабы впечатляют: внутри схрона хранилось более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 дронов, 130 гранат, автоматы, снайперские винтовки и другое.

Сейчас следственная группа выясняет происхождение оружия и боеприпасов, а также уточняет цели его хранения.

С 25 февраля, на второй день после начала военной спецоперации на Украине, местные власти начали массово раздавать жителям Киева, Харькова и других городов страны огнестрельное оружие — автоматы Калашникова, гранатомёты и боеприпасы к ним.

В Киеве оружие раздавали вообще всем желающим. Оно выдавалось без всякой регистрации и даже идентификации новых владельцев, а в лучшем случае для получения автомата надо было предъявить паспорт. Разгребать последствия решения Зеленского приходится до сих пор.