ВС РФ продвинулись вперед в районе хутора Олешня в Курской области. Об этом в среду, 16 апреля, сообщают силовые структуры России.

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Сообщается, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты из нескольких опорных пунктов.

— Наши бойцы сломили упорное сопротивление противника, продвинулись в районе хутора Олешня, — цитирует силовиков ТАСС.

14 апреля начальник артиллерии полка с позывным «Мажор» сообщил, что российские войска установили огневой контроль над всеми дорогами, ведущими к Горнальскому монастырю, который удерживают ВСУ.

Представители силовых структур также рассказали, что в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Горнале разрозненные группы украинской 82-й десантно-штурмовой бригады попытались покинуть позиции и сбежать в Сумскую область. До этого ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории монастыря, отказавшись от переговоров о сдаче в плен.

По словам пленного Евгения Полторацкого, командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых, оставляя их без помощи. До этого оператор беспилотного летательного аппарата украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российской армии в Запорожской области.