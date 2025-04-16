Су-34 поразил Ледовый дворец в Херсоне авиабомбами с "Кометой"

Стали известны подробности удара ВКС России по Ледовому дворцу в Херсоне, превращенному в пункт временной дислокации ВСУ и наемников.

© Российская Газета

Как сообщает Телеграм-канал Fighterbomber, по цели применили сверхточные авиабомбы с новым модулем "Комета". Об этом свидетельствует минимальный разлет ФАБ - около 50 метров. Атаку произвел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, что модуль "Комета" позволяет принимать сигналы систем GPS/ГЛОНАСС в условиях интенсивного противодействия средств РЭБ. Это существенно повышает точность удара авиабомб.