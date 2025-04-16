Украина атаковала еще один российский населенный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) еще один российский населенный пункт — село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

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Как рассказал чиновник, ВСУ ударили по продовольственному магазину.

«Пострадавших нет (...) В результате сбросов взрывных устройств повреждены кровля и окна», — сообщил Богомаз.

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на Ивановскую область. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер». Повреждения получили как минимум три частных жилых дома.