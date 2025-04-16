СВО предсказали частичное завершение в 2025 году

Частичное завершение спецоперации произойдет к декабрю 2025 года, боевые действия продлятся еще все лето. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

«Надеяться на полное завершение СВО в 2025 году не приходится вообще. Многие поверили заявлениям (президента США Дональда — прим. URA.RU) Трампа, называлась дата 25.05.25 и так далее. Полагаю, что СВО продлится еще все лето. И если будет возможность ее частичного завершения, именно частичного, то это декабрь 2025-го», — заявил Перенджиев в интервью NEWS.ru.

По его словам, до завершения боев должно случиться еще много событий. Так, могут произойти изменения во внутренней политике Европы и США, в мировой экономике и на фронте.

Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что 9 мая в Москве будет решаться судьба украинского конфликта. По его словам, в случае, если подписание мирного соглашения будет сорвано, то армия России может начать крупное наступление.