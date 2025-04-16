США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии

Тихоокеанские военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки сообщили, что на японскую авиабазу Мисава прибыла группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer.

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По словам представителей PACAF, в состав группы, которая прибыла на авиабазу были самолеты B-1B Lancer, летчики и вспомогательное оборудование из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи. Группа прибыла 15 апреля с авиабазы Дайс, расположенной в штате Техас.