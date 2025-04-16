США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
Тихоокеанские военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки сообщили, что на японскую авиабазу Мисава прибыла группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer.
По словам представителей PACAF, в состав группы, которая прибыла на авиабазу были самолеты B-1B Lancer, летчики и вспомогательное оборудование из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи. Группа прибыла 15 апреля с авиабазы Дайс, расположенной в штате Техас.
«Такие действия необходимы для поддержки учений Тихоокеанских ВВС совместно с союзниками, а также для выполнения различных целей по стратегическому сдерживанию», - отметили в ВВС США.