ВСУ бросили натовское оружие при отступлении из Елизаветовки

ТК «Звезда»

Украинские военнослужащие при отступлении из Елизаветовки оставили большое количество оружия, которое поставляется Киеву странами НАТО. Наш корреспондент Павел Кутаренко побывал на месте и рассказал о ходе операции и ее итогах.

ВСУ бросили натовское оружие при отступлении из Елизаветовки
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При отступлении украинские войска бросили крупные запасы вооружения западного производства, включая пулеметы, минометы и автоматические гранатометы.

Елизаветовка расположена между Красноармейском и Константиновкой, в двух километрах от трассы, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Здесь находились минометные батареи, пункты управления, склады боеприпасов.

В ходе операции наши войска наступали с трех направлений: со стороны Тимофеевки, Ивановки и Воздвиженки. Артиллерия и ударные дроны подбили более 20 единиц вражеской техники (танки, бронемашины, пикапы). Штурмовые группы прорвались через укрепления, используя фактор внезапности и маневренность.

Село - в низине, вокруг открытая местность, вдобавок нашим штурмовикам пришлось еще и форсировать реку. Наши зашли на рассвете - использовав фактор внезапности. И пока одни наши штурмовики хитростью выбивали противника, другие - работали «ногами». Так называют тех, кто носит на позиции боекомплект и все необходимое.

«Тащатся рюкзаки, приблизительно 30-40 килограммов рюкзак и плюс в руках десять килограммов - это бензин, солярка. За сутки приходилось несколько раз ходить, бывало три раза в сутки - 60 километров получается» - сказал штурмовик 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко, позывной Таксист.

Прямо во время общения со героями, освободившими Елизаветовку, над нами пролетели боевые вертолеты - чтобы отработать дальше, в сторону Красноармейска (Покровска). Наше наступление продолжается.

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