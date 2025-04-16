Российские войска ударили по расположению бойцов ВСУ в Херсоне

Российские войска ударили по расположению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ледовом дворце в занятом Киевом Херсоне. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Мощный взрыв в Херсоне. Предварительно, удар нанесен по Ледовому дворцу, где размещались украинские солдаты», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что ракетные удары также зафиксированы в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Ранее стало известно об уничтожении штурмовой группы ВСУ в Сумской области. Она была поражена российскими войсками на выходе из населенного пункта Юнаковка.