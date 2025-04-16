Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрываются в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале Курской области, отказываются сдаваться в плен, поскольку приехали на территорию региона для «охоты на людей». Об этом в среду, 16 апреля, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

© Вечерняя Москва

По словам депутата, российской армии в любом случае необходимо ликвидировать остатки пехотных войск противника, несмотря на то, что в качестве оборонного пункта они выбрали святыню. Парламентарий отдельно указал на то, что после освобождения от ВСУ монастырь, который обладает культурной и исторической ценностью, должен быть восстановлен.

— Мы будем восстанавливать после освобождения святыню, чтобы оставить память тех наших предков, которые его построили на голом месте когда-то, — передает слова Водолацкого ТАСС.

Военный корреспондент Александр Коц также рассказал, что неподалеку от Горнальского монастыря находится разветвленная сеть меловых пещер, где в случае необходимости вражеская армия сможет обороняться длительное время.