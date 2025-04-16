Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Шуе Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

Отмечается, что на месте падения БПЛА и их обломков работают специалисты экстренных служб. На странице администрации Шуи во «ВКонтакте» сообщили, что в городе объявлена опасность атаки дронов. Граждан призвали принять меры личной безопасности: не подходить к окнам, по возможности спуститься на нижние этажи здания.

«В общеобразовательных учреждениях отменяется вторая смена, так же секции и кружки! Все службы работают в усиленном режиме!» — добавили в администрации.

Также власти заявили, что улица Генерала Белова от переулка Проточный до улицы Свердлова «перекрыта тяжелой техникой». Жителей попросили в ближайшее время не выходить на улицу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, с 8:00 до 9:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью.

По информации Telegram-канала Mash, повреждения в результате атаки получили по меньшей мере три частных дома. Местные жители рассказывают, что беспилотники летели на предельно низкой высоте.