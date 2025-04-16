Раскрыт возможный ответ России на нарушение Украиной моратория на удары

Lenta.ruиещё 1

Россия готовит удар возмездия после нарушения Украиной моратория, который заканчивается 18 апреля. Об этом в беседе с «Царьградом» Алексей Суконкин.

Раскрыт возможный ответ России на нарушение Украиной моратория на удары
© Lenta.ru

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее он пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам.

«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — отметил Суконкин.

Также представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках окончания моратория, уточнил, что все будет зависеть от дальнейший приказов президента России Владимира Путина.

Военные новости
Алексей Суконкин
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Украина