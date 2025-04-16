Падение и мощный взрыв дрона с 60-килограммовой взрывчаткой в Шуе сняли на видео

Падение и мощный взрыв беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который нес на себе около 60 килограммов взрывчатки, сняли на видео в городе Шуя Ивановской области. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден стремительно летящий вниз беспилотник самолетного типа, который при соприкосновении с землей сильно взрывается. После взрыва образуется большой огненный шар, а затем идет черный дым.

Беспилотник, предварительно, нес на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой. Его сбили, после чего он упал в поле. Всего город Шуя в Ивановской области атаковали пять беспилотников. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

О попытке атаки ВСУ на Ивановскую область стало известно в среду, 16 апреля. В небе над городом Шуя заметили дроны модели «Лютый», их сбили российские военнослужащие. Обломки одного из сбитых дронов, как сообщалось, разбросало в радиусе 50 метров. В сети появились кадры пролета дрона над регионом.