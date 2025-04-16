У убитого наемника из Бельгии нашли видео захода в Курскую область

В телефоне гражданина Бельгии, записавшегося наемником в ВСУ и ликвидированного в Курской области, нашли любопытное видео. На нем - начало вторжения, заход украинской штурмовой группы в курское село в августе 2024 года.

Пехота ВСУ прибыла в село на БМП-1 и еще на ходу открыла огонь по жилым домам. Ответ не заставил себя ждать - в БМП прилетел FPV, бронемашина задымилась.

Штурмовики спешились и спрятались в лесу. На опушке послышались хлопки - это непрошеных гостей встречали русские беспилотники.

Бельгиец доложил в рацию, что они заняли позицию на окраине, по ним бьют дронами, а затем поторопил группу: "Не стойте на месте, уходите вглубь!"

Видео любопытно тем, что на нем зафиксирована тактика смешанных штурмовых групп ВСУ, состоящих из украинцев и иностранцев. Наемники командуют и не спешат лезть под пули и дроны, отправляя туда подчиненных, пишут "Повернутые на войне".