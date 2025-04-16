Росавиация: в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода ввели ограничения

В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", — написал он.

Как правило, подобные ограничения вводят из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого аэропорт Ярославля приостанавливал работу 11 марта, а Нижнего Новгорода — 19 марта. По данным Минобороны России, в ночь на 16 апреля над регионами РФ обнаружили и сбили 26 украинских дронов. Больше всего беспилотников противник направил в сторону Воронежской (9) и Белгородской (8) областей.