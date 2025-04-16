Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию изменилась в четыре раза

В ночь на среду, 16 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 26 украинских беспилотников. О снижении интенсивности попыток атак в четыре раза сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что под удар попали шесть регионов России. Больше всего беспилотников самолетного типа — 10 — средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Воронежской областью.

Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

Еще восемь летательных аппаратов сбили над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, по 2 — над Липецкой областью и Крымом, еще один — над Московским регионом.