Украинский пленный рассказал о бросавших гранаты в мирных жителей бойцов ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) забросали гранатами мирных жителей Курахово после того, как те отказались поделиться с ними спрятанными в подвале припасами. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости пленный украинский военный Николай Чебанов.

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«Наши солдаты обчищали подвалы, а там сидели мирные жители с детьми и бабушки. И они хотели зачистить, у них не получилось, они закидали гранатами», — рассказал пленный.

Он отметил, что некоторые украинские бойцы испытывают неприязнь к мирным жителям, которые отказываются эвакуироваться, считая, что такие люди ожидают прихода Российской армии.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области.