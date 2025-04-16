Тайвань заявил, что 11 самолетов НОАК пересекли срединную линию пролива

ТК «Звезда»

Тайвань засек 11 самолетов КНР, которые пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Тайвань заявил, что самолеты НОАК пересекли срединную линию пролива
© ТК «Звезда»
«17 вылетов самолетов НОАК, 8 судов действуют вокруг Тайваня... 11 из 17 самолетов пересекли срединную линию пролива», - говорится в сообщении Минобороны Тайваня в соцсети Х.

Инцидент произошел около шести часов утра, добавили в ведомстве. Самолеты НОАК вошли в северную и юго-западную зону ПВО Тайваня.

Напомним, в начале апреля Народно-освободительная армия Китая провела учения вокруг Тайваня. В маневрах были задействованы сухопутные и ракетные войска, флот и авиация.

В канцелярии Госсовета КНР по делам острова тогда сообщили, что учения направлены не против жителей острова, а против сепаратистов, подрывающих мир.

Маневры стали необходимым шагом для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая, заявили в Пекине.

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