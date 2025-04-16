РСЗО «Торнадо-С» ударом по пункту дислокации уничтожила 50 боевиков нацгвардии
Ракетные войска группировки войск «Запад» ударили из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады Национальной гвардии Украины.
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, в результате удара были уничтожены более 50 боевиков.
Ранее сообщалось, что российские войска наступают на Константиновку широким фронтом.
Кроме того, ВС России поразили цеха сборки реактивных систем залпового огня и БПЛА ВСУ.