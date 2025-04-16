РСЗО «Торнадо-С» ударом по пункту дислокации уничтожила 50 боевиков нацгвардии

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Ракетные войска группировки войск «Запад» ударили из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады Национальной гвардии Украины.

РСЗО "Торнадо-С" ударом по пункту дислокации уничтожила 50 боевиков нацгвардии
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Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, в результате удара были уничтожены более 50 боевиков.

Ранее сообщалось, что российские войска наступают на Константиновку широким фронтом.

Кроме того, ВС России поразили цеха сборки реактивных систем залпового огня и БПЛА ВСУ.

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