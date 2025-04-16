Британия сообщила о нападении на свое судно у побережья Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС впервые за несколько месяцев сообщило об инциденте со своим судном у Йемена.

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«Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл в 100 морских милях к востоку от Адена.

Два дня назад США нанесли 15 авиаударов по провинции Мариб в Йемене.