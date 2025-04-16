Вооруженные силы Украины (ВСУ) заманивают иностранных бойцов в свои ряды, обещая большие зарплаты, но на деле их не выплачивают. Об этом заявил колумбийский наемник Карлос Моралес в беседе с немецким изданием Tagesspiegel.

© Lenta.ru

По его словам, иностранцам обещали от 3000 до 4800 долларов, при том, что во время службы в колумбийской армии он получал 250 долларов. Моралес подчеркнул, что многие его соотечественники не получали обещанных денег и возвращались на родину.

Моралес сообщил, что вернулся в Колумбию из-за болезни матери. Теперь, по словам наемника, он хочет забыть проведенный на Украине период.

Ранее появилась информация о гонорарах воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников. Минимальной суммой оклада были 30 тысяч долларов.