Во встрече по Черному морю участвуют Франция, Британия, Турция и Украина

Владимир Зеленский заявил, что в Анкаре проходит встреча военных представителей Франции, Великобритании, Турции и Украины для обсуждения безопасности судоходства в Черноморском регионе.

Как передаёт Страна.ua, речь идёт о формировании «коалиции заинтересованных сторон», где ключевую роль играют европейские страны и принимающая сторона — Турция.

«В Турции проходит встреча военных по теме безопасности в Черном море. Она касается прежде всего «коалиции желающих» . Там будут представители Европы и принимающая сторона — Турция», — сказал Зеленский.

Ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции сообщал о планируемых на 15-16 апреля 2025 года переговорах между Россией и Украиной по вопросам судоходства. Однако в ведомстве позже опровергли эту информацию, указав, что двусторонние консультации делегаций Москвы и Киева не запланированы, передает «ТАСС».

Параллельно в ходе Анталийского дипломатического форума глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили ситуацию в Черноморском бассейне и Закавказье, а также согласовали график будущих контактов.

Ранее сообщалось, что выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в Турции.