Госдеп назвал причину требований к НАТО увеличить расходы на оборону

США обоснованно требуют от членов НАТО увеличить расходы на оборону, а не потому, что они «злючки». Об этом заявила официальный представитель американского госдэпа Тэмми Брюс.

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С ее слов, НАТО должно быть сдерживающим фактором и «не помогать с войнами, не помогать воевать, спонсировать их, облегчать все на период войн». Помимо этого, она добавила, что НАТО - это союз, который призван сдержать плохих акторов от негативных поступков. Организации и дальше следует придерживаться такой позиции, иначе «это очень плохо для них может кончиться».

Она созвала участников альянса увеличить часть расходов на оборону, разделив эту ношу между собой.

«Не потому, что мы злючки. А потому, что мы привержены НАТО», - прокомментировала представитель Госдепа США.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил, что Украине не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения с Россией. Он отметил, что этот вопрос остается на повестке дня, путь Украины в НАТО остается неизменным. Помимо этого, генсек НАТО обещал, что будет продолжать поддержку Киева.