Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) «выгребли украинские села», заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, общество на Украине разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации, выехать за границу, и тех, кому это недоступно. Как уточнила политик, «военкомы выгребли украинские села».

Она добавила: те, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют достаточной мотивации к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Если человек не хочет или морально не может, как бы вы его ни заставляли, боец из него никакой», — высказалась она.

В начале апреля из-за неудовлетворительных показателей мобилизации из Киевской области в Одессу были переведены дополнительные силы сотрудников ТЦК.