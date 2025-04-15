В Раде высказались о принудительной мобилизации

Lenta.ru

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) «выгребли украинские села», заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. Об этом пишет ТАСС.

В Раде высказались о принудительной мобилизации
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По ее словам, общество на Украине разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации, выехать за границу, и тех, кому это недоступно. Как уточнила политик, «военкомы выгребли украинские села».

Она добавила: те, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют достаточной мотивации к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Если человек не хочет или морально не может, как бы вы его ни заставляли, боец из него никакой», — высказалась она.

В начале апреля из-за неудовлетворительных показателей мобилизации из Киевской области в Одессу были переведены дополнительные силы сотрудников ТЦК.

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