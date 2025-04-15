Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Брянскую область

В селе Хоромное Климовского района в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорели 20 домов.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома», — раскрыл подробности Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области обратился к гражданам на фоне работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил об отражении атаки беспилотников и призвал жителей соблюдать меры безопасности.